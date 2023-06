Mislintat verklaart verrassende keuze: 'Veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht'

Sven Mislintat is nog geen maand werkzaam als directeur voetbalzaken van Ajax, maar hij heeft in korte tijd al flink wat voor de kiezen gehad. De Duitser nam afscheid van John Heitinga en moest dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Die heeft hij in de persoon van Maurice Steijn gevonden. De reacties van Ajax-fans op de aanstelling van Steijn zijn allesbehalve positief, maar Mislintat is vanzelfsprekend erg blij met zijn komst. Hij legt uit waarom.

De nieuwe hoofdtrainer van Ajax loodste Sparta Rotterdam in het voorbije seizoen naar een zeer knappe zesde plaats én de finale van de play-offs voor een Europese ticket. De aanstelling van Steijn in de Johan Cruijff ArenA is desondanks een grote verrassing. Niet alleen omdat hij geen ervaring heeft bij topclubs en nog nooit tijdens een Europese wedstrijd langs de lijn heeft gestaan. Ook vanwege zijn manier van spelen bij Sparta en ook zijn voorgaande werkgevers. Mislintat vertelde in de afgelopen weken op zoek te zijn naar een trainer die aanvallend en attractief voetbalt, de reden waarom veel Ajax-fans vraagtekens plaatsen bij de komst van Steijn.

“Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer”, reageert Mislintat in een persbericht. “Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd”, is de directeur voetbalzaken in ieder geval lyrisch over de nieuwe hoofdtrainer, die in Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid wordt vergezeld door assistenten Saïd Bakkati en Hedwiges Maduro.

“Verder zijn we de trainersstaf rondom Maurice zorgvuldig aan het samenstellen tot een complementair geheel”, stelt Mislintat. “Eind juni melden de eerste spelers zich weer op sportpark de Toekomst en begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik ben blij dat we de belangrijkste trainerspositie nu hebben ingevuld.” Steijn heeft in de Johan Cruijff ArenA een contract getekend voor drie seizoenen. Woensdagmiddag vindt de perspresentatie plaats. Deze is live te volgen via de officiële mediakanalen van Ajax.

