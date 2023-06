Speelschema nog niet bekend maar burgemeesters grijpen al in bij Utrecht tegen PSV

Volgende week lijkt het speelschema voor in de Eredivisie bekend te gaan worden, maar achter de schermen worden er al volop voorbereidingen getroffen. Zo zouden er bij het duel tussen FC Utrecht en PSV - waarvan de datum nog niet bekend is - door de burgemeesters extra maatregelen worden getroffen.

Dat meldt Voetbal Ultras althans, dat over het algemeen goed is ingevoerd op zaken die over supporters in Nederland gaan. 'Het speelschema voor het nieuwe seizoen is nog niet eens bekend en we beginnen nu al...' schrijft het account, dat doelt op de stijging in de hoeveelheid aan belemmeringen die supporters bij het bezoeken van wedstrijden worden opgelegd. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven) en Sharon Dijksma (Utrecht) hebben besloten maatregelen te nemen bij de editie tussen FC Utrecht en PSV in de Galgenwaard.

Normaal gesproken is er in de Domstad plek voor 1200 supporters van de bezoekende partij, maar PSV zou slechts vijfhonderd supporters mee mogen nemen naar de Galgenwaard. Daarnaast is er door de gemeentes een verplichte buscombi opgelegd voor de supporters van PSV, wat het voor de Brabantse supporters een stuk minder aantrekkelijk en makkelijk maakt om af te reizen naar Utrecht.