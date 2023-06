Van der Vaart kan lach niet onderdrukken na reactie Van Hooijdonk op aanstelling Steijn bij Ajax

Pierre van Hooijdonk is verrast door de keuze van Ajax voor Maurice Steijn als trainer. Het is een publiek geheim dat Van Hooijdonk en Steijn elkaar niet liggen, nadat Steijn bij NAC Breda een moeilijke relatie had met Pierre's zoon Sydney van Hooijdonk.

Van Hooijdonk, die in maart nog 'een lul' werd genoemd door Steijn, is woensdagavond aanwezig bij de NOS om de wedstrijd tussen Nederland en Kroatië te analyseren. Hij wordt ook gevraagd naar de aanstelling van Steijn. "Ik vind het een heel logische keuze", antwoordde hij ironisch. "Nee, dat vind ik niet. Ik heb al vaker mijn mening over de trainer Steijn gegeven, dat is nu niet anders."

"Ik denk dat het de pure paniek is in Amsterdam die ervoor gezorgd heeft dat men voor Steijn gaat. Ajax-supporters wilden allemaal Peter Bosz, men vond dat een logische keuze. Ik ben heel benieuwd wat de reden is geweest dat Ajax niet voor Peter Bosz is gegaan. Met Steijn haal je een trainer binnen die niet bekendstaat als een trainer die van heel aanvallend voetbal houdt", stelt de voormalig aanvaller. "Hij heeft het wel heel goed gedaan bij Sparta."

Van Hooijdonk denkt dat het mogelijk is om met een kleinere club aanvallend voetbal te spelen. "Om een vergelijking te maken: Ten Hag stond bij kleinere clubs wel bekend om zijn aanvallende speelstijl, dat heeft Steijn niet. Steijn is een prima people manager, maar ik denk dat je in Amsterdam meer inhoud moet hebben."

Collega-analist Rafael van der Vaart was heel benieuwd naar het oordeel van Van Hooijdonk, zei hij lachend. Daarmee refereerde hij aan de moeizame relatie tussen de twee. "Ik zat natuurlijk heel aandachtig te luisteren. Het was verrassend, ook voor mij. Als je bij Sparta of ADO trainer bent, dan moet je de lange bal spelen. Ik denk dat hij heel realistisch voetbal speelde met het materiaal dat hij heeft. Daardoor heeft hij ook resultaat gehaald. Ik vind het leuk om te zien dat iemand de kans krijgt nadat hij het goed heeft gedaan bij een Nederlandse club."