Steijn krijgt bijval, maar wordt op één ding gewezen: 'Het omgaan met ego's kan lastig zijn'

Stan Valckx denkt dat Maurice Steijn er klaar voor is om te slagen bij Ajax. In 2014 haalde Valckx de huidige trainer van Sparta Rotterdam naar VVV-Venlo en daar heeft hij genoeg goede dingen gezien om te oordelen dat dat Steijn kan slagen in Amsterdam.

Valckx heeft er veel vertrouwen in dat er een goed huwelijk gaat volgen tussen Steijn en Ajax, maar denkt dat de Hagenaar wel op één ding moet letten. "Ik denk zeker dat hij er klaar voor is", zegt de voormalig technisch manager van VVV bij de NOS. "Het enige wat wel lastig kan zijn, is het omgaan met ego's, die je bij een club als Ajax meer rond hebt lopen dan bij de teams die hij heeft getraind. Als de resultaten tegenvallen, gaan die hun eigen wedstrijd spelen."

Ondanks dat ziet Valckx genoeg redenen voor Steijn om te slagen bij Ajax. "Hij is iemand die alle facetten van het voetbal in elftal wil zien. Lengte, techniek, positiespel en kracht. Die mix had Ajax afgelopen jaar niet. Als het voetballend niet lukte, was er geen oplossing. En dat kan Steijn wel leveren."

Columnist Hugo Borst denkt dat Steijn zich ook wel gaat redden in Amsterdam. "Hij heeft genoeg overwicht om zoiets goed af te handelen. Steijn is een sociaal slimme jongen, een hele handige snuiter. Dat gaat 'm in het wespennest van de Arena zeker helpen."