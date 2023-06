Superfan wekt bewondering in kamp van Jong Oranje: 'Is híj dat?'

Een bijzondere fan heeft vrijdag het trainingskamp van Jong Oranje in Tbilisi bezocht. De Georgiër is groot fan van het Nederlands elftal en heeft op zijn rug het in zijn ogen beste Nederlandse team ooit getatoeëerd.

De namen van Rinus Michels (bondscoach), Edwin van der Sar, Jaap Stam, Ronald Koeman, Frank de Boer, Ruud Krol, Arjen Robben, Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten en Johan Cruijff zijn vereeuwigd op de rug van de man.

De tattoo zorgt voor bewondering bij onder meer Joshua Zirkzee. "Heb je zijn rug gezien?", vraagt Erwin van de Looi aan Jan Paul van Hecke en Thijs Dallinga nadat zij langs de fan zijn gelopen. "Hij heeft de opstelling van het Nederlands elftal op zijn rug getatoeëerd", zegt de bondscoach. "Nee joh", reageert Van Hecke. "Daar is toch een fotootje van. Is hij dat?", vraagt de verdediger, die een bevestigend antwoord van zijn trainer krijgt.

De man in kwestie (en zijn rug) werd en in 2016 al eens op de foto gezet door de KNVB, toen Oranje Onder 19 het in de hoofdstad van Georgië opnam tegen Spanje Onder 19.