Sven Botman noemt verrassende naam: 'Hij is de beste trainer die ik heb gehad'

Sven Botman (23) maakte dit seizoen indruk bij Newcastle United, de nummer vier van de Premier League. De Nederlandse verdediger wordt bij The Magpies gecoacht door Eddy Howe. In zijn Franse periode bij Lille was onder meer Christophe Galtier (tegenwoordig -nog- Paris Saint-Germain) zijn oefenmeester. Als 'beste trainer die ik heb gehad' noemt hij echter een verrassende andere naam.

Dat was namelijk zijn trainer bij de Onder 19 van Ajax: John Heitinga. "Het was mijn laatste jaar in de jeugd", blikt Botman terug in een interview op de clubsite van de Amsterdammers. "Als klein kind denk je niet aan wat je moet doen om profvoetballer te worden, later wel. Hij heeft mij heel erg geholpen om echt een volwassen voetballer te worden", aldus de verdediger.

Via Jong Ajax hoopte Botman op een kans in de hoofdmacht, maar die zou er niet komen. Na een prima uitleenbeurt aan sc Heerenveen volgde een vertrek naar Lille. Met die club werd Botman direct in zijn eerste seizoen kampioen van Frankrijk. Een jaar later telde Newcastle United zo'n 37 miljoen euro voor hem neer. In zijn eerste jaar in Engelse dienst plaatste Botman zich via de vierde plaats in de Premier League voor de Champions League.

Ook in de als fysiek bekendstaande Engelse competitie blijft Botman zowel verdedigend als voetballend overeind, tot verbazing van zijn medespelers. "Bij Newcastle zeggen spelers vaak dat ze niet zo vaak centrale verdedigers zien die zo goed kunnen voetballen", vertelt Botman. Een gevolg van zijn jaren in Amsterdam, zo denkt hij: "Bij Ajax was ik niet de beste aan de bal, maar door de manier van spelen heb ik het daar wel geleerd."