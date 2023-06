Sven van Beek heeft nieuws en maakt buiten het voetbal opmerkelijke transfer

Sven van Beek gaat vanaf 1 juli zijn rol in de voetballerij combineren met een baan als vastgoedmakelaar. Dat maakt de centrumverdediger van SC Heerenveen woensdagavond bekend. Van Beek gaat aan de slag bij een Nederlandse makelaardij in Spanje, waar ook voormalig-doelman Benjamin van Leer werkzaam is.

'In mijn, tot nu toe 10-jarige, voetbalcarrière op het hoogste niveau heb ik meerdere malen te maken gehad met langdurige blessures. Ik vind het fijn om nu al een carrière naast het voetbal om te bouwen zodat ik, wanneer ik ga stoppen met voetballen, niet in een zwart gat terecht komt', schrijft de centrumverdediger op LinkedIn. Eerder had Van Beek al aangegeven door al zijn blessures te hebben overwogen om te stoppen. Dat lijkt voorlopig niet te gaan gebeuren, waardoor Heerenveen voorlopig nog over de centrumverdediger kan beschikken.

De keuze van Van Beek om naast het voetballen ook aan de slag te gaan als vastgoedmakelaar, is niet iets wat heel veel voorkomt in het voetbal. Bekend is dat doelman Xavier Mous, die tot deze zomer samenspeelde met Van Beek bij de Friezen, lange tijd naast het voetballen werkzaam was in het bedrijfsleven. Van Beek - die zelf in 2020 ook een woning heeft gekocht in Spanje - hoopt zich naast zijn voetbalcarrière zo veel mogelijk op zijn werkzaamheden als vastgoedmakelaar te kunnen gaan richten,

Bij Turnkey del Sol, dat zich richt op woningen aan de Spaanse Costa del Sol, wordt Van Beek collega van oud-doelman Van Leer. Hij stond in het verleden onder contract bij onder meer Ajax, Roda JC en NAC Breda, maar is al een tijdje gestopt. Hij heeft zich volledig gefocust op zijn werkzaamheden als makelaar.