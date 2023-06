Telstar reageert op verzoek supporter en kondigt 'Anny Wan' aan

Telstar heeft op ludieke wijze gereageerd op een verzoek van een supporter. Anny Wan is door de club uit de Keuken Kampioen Divisie aangekondigd als nieuwste versterking.

Het gaat uiteraard om een grap van Telstar. 'Announce anyone! Gewoon omdat het lekker is om met Telstar-nieuws het weekend in te gaan!', stuurde de fan via Twitter naar Telstar. Nog geen uur later werd de supporter op zijn wenken bediend.

'Anny Wan joins Telstar. Welcome to the Mouth of the IJ’, reageerde de club, die daar een afbeelding van een Facebook-profiel van een vrouw die Anny Wan heet aan toevoegde. Anny Wan is een woordspeling op 'anyone' en uiteraard geen versterking voor komend seizoen.