'Ten Hag geeft aanvoerder 11,5 miljoen euro aan loon mee, mits hij deze zomer vertrekt'

Manchester United is bereid om Harry Maguire een flink salaris mee te geven, mits hij na dit seizoen bereid is om te vertrekken. De ervaren centrale verdediger is dit jaar onder Erik ten Hag flink gedeeld in de pikorde en de verwachting is dat hij zal vertrekken in de zomer. The Red Devils zijn bereid om mee te werken aan een overgang.

Sterker nog: volgens ESPN zou Manchester United bereid zijn om de captain nog een salaris van ruim 11,5 miljoen euro (!) willen doorbetalen, mits hij deze zomer verkast. Met een loon van meer dan twee ton per week drukt de routinier heel zwaar op het salarishuis van de nummer drie van de Premier League. Door hem een deel van dat loon te bieden, kan voor hem een overstap relevanter worden.

Vanuit verschillende Engelse clubs is er belangstelling voor Maguire, voor wie Manchester United naar verwachting nog zo’n dertig miljoen euro krijgt. Dat is slechts een schijntje in vergelijking met de ruim tachtig miljoen euro, waarmee United hem destijds de duurste verdediger ooit maakte. Een deel van dat inkomende bedrag wordt gestoken in het loon van Maguire, die elders dan een deel gecompenseerd kan krijgen en dan is een overgang interessanter.

Het is niet de enige reden voor de Engelsman, die achterin onder anderen Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof en Luke Shaw voor zich moest dulden in de rangorde, om te vertrekken. Manager Ten Hag gaat na dit seizoen om tafel om zijn perspectief te bespreken en die zal horen dat de kansen op speeltijd zeker niet toenemen. Met het oog op het EK met Engeland, waar hij nog altijd een belangrijke kracht is, is meer speeltijd wellicht gewenst voor de achterhoedespeler.