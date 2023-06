'Ten Hag geeft komst van Mount op en gaat nu voor man van 93 miljoen euro'

Manchester United staakt de jacht op Mason Mount, zo schrijft The Times. Na drie afgeslagen biedingen op de middenvelder van Chelsea verleggen the Red Devils hun aandacht naar Moises Caicedo van Brighton & Hove Albion.

Het laatste bod van Manchester United op Mount bedroeg 55 miljoen pond, omgerekend 64 miljoen euro. Naar verluidt wilde Chelsea echter 65 miljoen pond (75,6 miljoen euro) ontvangen. Zo ver was Manchester United niet bereid te gaan. Daardoor schakelt manager Erik ten Hag over op Caicedo. Volgens The Guardian gaat Bayern München nu juist een nieuwe poging ondernemen om Mount te strikken.

In januari stond Caicedo nog in de belangstelling van Arsenal en Chelsea. De 21-jarige Ecuadoraan diende een transferverzoek in, maar mocht van Brighton desondanks niet vertrekken. Hij verraste vervolgens door een nieuw, vierjarig contract te ondertekenen bij the Seagulls, waarmee hij een succesvol seizoen beleefde. Daardoor zal ook voor Caicedo een flinke transfersom betaald moeten worden.

Volgens de Daily Mirror is Caicedo in de ogen van Brighton 80 miljoen pond waard, ofwel 93 miljoen euro. Daarmee zou hij dus nog veel duurder zijn dan Mount, maar voor Caicedo lijkt Manchester United bereid om een hoger bedrag te betalen. Verder is Ten Hag op zoek naar een nieuwe aanvaller: Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Rasmus Højlund (Atalanta) en Mohammed Kudus (Ajax) worden gezien als opties.