Manchester United-manager Erik ten Hag kreeg tijdens de vooruitblikkende persconferentie richting de FA Cup-finale tegen Manchester City een vraag in het Nederlands. Hoewel de oefenmeester bereid was om die vraag in het Nederlands te beantwoorden, leek hem Engels toch meer gepast. In zijn antwoord had hij mooie woorden over voor De Kuip, al deed het stadion van Feyenoord wel onder voor Wembley.

