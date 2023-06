Timber confronteerde mede-international met mogelijke overstap naar Feyenoord

Jan Paul van Hecke en Quinten Timber spelen tijdens het EK Onder 21 samen bij Jong Oranje, maar het had ook zo kunnen lopen dat het duo het hele seizoen samen had gespeeld bij Feyenoord. In de winterstop werd van Hecke veelvuldig aan Feyenoord gelinkt en die interesse was er ook wel degelijk. Timber nam destijds contact op met de verdediger om te vragen hoe de vork in de steel zat.

Dat vertelt het tweetal in een item van de NOS, waarin het gaat over de transfergeruchten die ook voetballers weten te bereiken. Van Hecke vindt het logisch dat er veel geruchten in de media verschijnen: "We weten hoe het werkt. De media moeten ook wat te schrijven hebben. Ik vind het vaak wel mooi om geruchten over anderen te zien", geeft de Zeeuwse verdediger aan. "Ik gun ze uiteindelijk ook een transfer. Het is mooi om te zien wanneer iemand die je kent een mooie stap maakt." Zelf was Van Hecke ook een speler die veel in verband werd gebracht met andere clubs. Zo werd Feyenoord in januari sterk aan hem gelinkt.

Zo belde de centrumverdediger van Brighton & Hove Albion onder meer met Feyenoord-trainer Arne Slot, maar ging de Engelse club uiteindelijk voor de transfer liggen. Timber kende Van Hecke op dat moment al van Jong Oranje, waardoor hij toen de eerste geruchten over een mogelijke transfer van de verdediger naar Feyenoord in de media verschenen, direct contact met hem opnam. "Ik heb JP (Van Hecke, red.) toen wel even een berichtje gestuurd van: ‘Je naam wordt genoemd bij Feyenoord, hoe zit dat?!"

“Je hebt het er natuurlijk wel over”, reageert Van Hecke op de uitspraken van Timber. “Als het andersom is, vraag je ook even hoe het zit", geeft hij toe. "Dan grap je of diegene al in de groepsapp wil." Uiteindelijk kwam er voor de oud-verdediger van NAC Breda en sc Heerenveen geen transfer naar Feyenoord, maar hij kreeg naarmate het seizoen vorderde wel meer kansen in het eerste elftal van Brighton. Zo speelde Van Hecke aan het einde van het seizoen een uitstekende wedstrijd tegen Manchester City.