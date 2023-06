Transfer Azarkan nabij: 'Feyenoord accepteert bod van 1 miljoen euro'

Feyenoord heeft een bod van één miljoen euro geaccepteerd op Marouan Azarkan. De vleugelspeler, die afgelopen seizoenen op huurbasis uitkwam voor Excelsior, gaat voor dat bedrag vertrekken naar FC Utrecht, zo meldt 1908.nl vrijdagochtend.

Azarkan stond ook in de belangstelling van FC Twente, dat zelfs een gesprek met de aanvaller voerde. Ook een buitenlands avontuur lonkte, onder meer het Italiaanse Udinese en de Franse bekerwinnaar Toulouse zouden eveneens interesse hebben getoond. Het wordt echter dus FC Utrecht dat er met Azarkan vandoor gaat.

Volgens 1908 tekent Azarkan 'op korte termijn een vierjarig contract' bij de nummer zeven van de Eredivisie. Feyenoord neemt daardoor definitief afscheid van het jeugdproduct. Azarkan debuteerde al in 2019 in de hoofdmacht van de Rotterdammers, maar zou uiteindelijk niet verder komen dan twee korte invalbeurten in het eerste elftal van de Stadionclub. In het seizoen 2020-21 kwam hij op huurbasis uit voor NAC Breda.

Afgelopen twee seizoenen volgde een uitleenbeurt aan Excelsior, waarmee Azarkan vorig seizoen promoveerde naar de Eredivisie. Op het hoogste niveau behoorde hij tot de blikvangers in de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen, die zich met een vijftiende plaats op de eindrangschikking verzekerde van minstens nog één seizoen in de Eredivisie. Azarkan vond in 27 wedstrijden drie keer het net en bereidde bovendien acht keer een treffer van een teamgenoot voor.

Update 09.46 uur: De transfersom die FC Utrecht moet neertellen voor Azarkan valt volgens Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns lager uit. Hij spreekt van een bedrag van 'zes à acht ton'. Kapteijns bevestigt wel dat de clubs rond zijn.