Transfer binnen de Premier League lonkt voor Wout Weghorst

Voor Wout Weghorst lonkt een transfer binnen in de Premier League, zo meldt talkSPORT. De spits van Burnley staat in de belangstelling van Everton, dat zich ternauwernood handhaafde op het hoogste niveau.

Weghorst werd sinds januari door Manchester United gehuurd van Burnley. Hij had in zijn eerste twee maanden een vaste basisplaats, maar verloor die gaandeweg de tweede seizoenshelft. De dertigjarige aanvaller speelde 31 wedstrijden voor Manchester United, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf; in de Premier League maakte hij geen enkele goal.

Erik ten Hag heeft Weghorst voor volgend seizoen niet meer nodig en dus keert de Oranje-international normaliter terug naar Burnley. Bij die club staat hij nog twee jaar onder contract.

Burnley werd afgelopen seizoen kampioen van de Championship en gaat dus de Premier League in, maar het is dus nog de vraag of Weghorst deel zal uitmaken van de selectie. Everton is al langer op zoek naar een spits: de club uit Liverpool werd al gelinkt aan AS Roma-spits Tammy Abraham.