Transfer van 40 miljoen euro nadert voor man die op 22 november 2022 laatste wedstrijd speelde

De transfer van Lucas Hernández naar Paris Saint-Germain komt steeds dichterbij. De doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano meldt zondagochtend dat de Franse linkerverdediger persoonlijk akkoord is met de Parijse club. Daardoor zit alleen een akkoord tussen PSG en Bayern München over de te betalen transfersom een overgang van Hernández nog in de weg.

Het contract van Hernández bij Bayern loopt nog door tot de zomer van volgend jaar. Duitse media meldden eerder dat de Duitse grootmacht mikt op een transfersom van 50 miljoen euro, maar volgens L’Équipe is een transfer van Hernández zelfs al bespreekbaar bij een transfersom van tussen de 35 en 40 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Over de persoonlijke voorwaarden van een transfer zijn Hernández en PSG het in elk geval al mondeling eens, meldt Romano. De centrumverdediger ziet een terugkeer naar Frankrijk helemaal zitten, al speelde hij zelf gedurende zijn carrière nog niet voor een Franse club. Hernández vertrok al op jonge leeftijd naar Spanje, waar hij in de jeugdopleiding van Atlético Madrid belandde.

In de zomer van 2019 verkaste Hernández voor een transfersom van liefst 80 miljoen euro naar Bayern. Daarmee is hij nog altijd de duurste aankoop uit de clubhistorie van de Duitse recordkampioen. Hernández is op dit moment overigens nog steeds herstellende van een knieblessure die hij opliep op 22 november 2022 in de WK-wedstrijd van Frankrijk tegen Australië. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. Het einde van zijn revalidatieperiode is echter nabij.