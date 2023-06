Transferweekje: Messi verrast, PSV heeft wilde plannen, Feyenoord baalt en Brobbey op weg naar de uitgang?

Het seizoen is bijna ten einde en dus richten de clubs zich massaal op het invullen van hun selecties voor volgend seizoen. Een aantal grote transfers is al beklonken, maar de geruchtenmachines draaien overuren. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Messi hakt de knoop door en wordt teamgenoot van Marsman

Na maanden van speculeren kwam het verlossende woord er vrijdag dan toch eindelijk uit: Lionel Messi vertrekt naar Inter Miami. Dat de 35-jarige superster ging vertrekken bij Paris Saint-Germain was al langere tijd duidelijk, maar zijn bestemming bleef lang onzeker. FC Barcelona leek aan het begin van de week de beste papieren te hebben, zeker toen vader Jorge Messi in de stad werd gespot voorafgaand aan een onderhoud met president Joan Laporta. Naar achteraf bleek kreeg laatstgenoemde toen echter te horen dat Messi kiest voor de Amerikaanse club van eigenaar David Beckham. Ook het astronomische bod uit Saoedi-Arabië werd door de wereldkampioen naast zich neergelegd. En dus speelt Messi volgend seizoen niet opnieuw samen met Frenkie de Jong, maar deelt hij straks een kleedkamer met niemand minder dan Nick Marsman. De oud-keeper van FC Twente, FC Utrecht en Feyenoord is reservedoelman bij de nummer laatst van de Eastern Conference.

Benzema en Kanté doen wat Messi níet deed en tekenen in Saoedi-Arabië

Waar Messi naar Amerika vertrekt, zijn Karim Benzema en N'Golo Kanté wél gezwicht voor de miljoenen uit Saoedi-Arabië. Benzema (35), de winnaar van de Ballon d'Or van 2022, en zijn drie jaar jongere landgenoot Kanté worden teamgenoten bij Al-Ittihad, dat dit seizoen boven het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo eindigde en daarmee beslag legde op de landstitel. Het tweetal zorgt er in één klap voor dat niet alleen hun achterkleinkinderen, maar ook hún achter- én achterkleinkinderen nooit meer hoeven te werken: de bedragen die zij opstrijken in het Midden-Oosten zijn bijna surrealistisch. Beiden mogen naar verluidt jaarlijks een bedrag van honderd miljoen euro (netto!) per jaar gaan bijschrijven. Hun transfervrije overkomst van respectievelijk Real Madrid en Chelsea past in de strategie van Saoedi-Arabië om de eigen competitie vol te stoppen met internationale topspelers. Dat zou moeten leiden tot het binnenhalen van het WK van 2030.

PSV heeft beet: Bosz wil selectie op meerdere posities versterken

Het is nog geen anderhalve maand geleden dat Ruud van Nistelrooij met zijn spelers stond te dansen in de kleedkamer van De Kuip na de overwinning op Ajax in de finale van de KNVB Beker. Dat voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden. Er is sindsdien veel veranderd bij PSV. Van Nistelrooij trok in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd tegen AZ de deur van het Philips Stadion achter zich dicht, waardoor de clubleiding op zoek moest naar een nieuwe trainer. Die heeft het gevonden in de persoon van Peter Bosz. De Eindhovenaren hebben de aanstelling van Bosz nog niet officieel aangekondigd, maar dat is een kwestie van tijd. De oud-trainer van onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Lyon heeft wilde plannen. Zo zou hij zeer nadrukkelijk de wens hebben uitgesproken de selectie op meerdere posities te willen versterken. Ricardo Pepi zou inmiddels zijn 'jawoord' hebben gegeven aan PSV, terwijl de club ook in de slag is met Stijn Spierings. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bracht ook de naam van Azor Matusiwa ter sprake.

Eerste sterkhouder kampioenselftal Feyenoord vertrekt: Kökçü heeft transfer te pakken

Het was in de afgelopen weken al niet meer de vraag óf, maar wanneer en vooral waarheen Orkun Kökçü deze zomer zou gaan vertrekken. De middenvelder kon zich vorig jaar al verheugen op interesse vanuit het buitenland, maar koos ervoor nog een seizoen in Rotterdam te blijven voetballen. Die keuze pakte goed uit, want hij loodste Feyenoord als aanvoerder naar de eerste landstitel sinds 2017. Kökçü heeft er echter geen geheim van gemaakt een transfer te willen maken als de juiste optie zich aandient. Die optie is langsgekomen, want de middenvelder heeft ja gezegd tegen Benfica. Kökçü arriveerde vrijdagavond al in Lissabon om zijn transfer naar de kampioen van Portugal af te ronden. Feyenoord slaagde erin succestrainer Arne Slot aan boord te houden, maar ziet nu dus wel zijn captain vertrekken. Het zou zomaar kunnen dat de Rotterdammers nóg een bepalende kracht verliezen. Santiago Giménez stond al in de belangstelling van Benfica en Sevilla, maar wordt nu ook gelinkt aan Atlético Madrid.

Stilte voor de storm in Amsterdam: interesse in Armeens international, Álvarez én Brobbey op weg naar de uitgang?

Feyenoord hoopt na Kökçü niet nog meer belangrijke spelers kwijt te raken, PSV wil de selectie op meerdere posities versterken en ook Ajax wacht een hete transferzomer. De Amsterdammers hebben een uiterst teleurstellend seizoen achter de rug en achten een kwaliteitsinjectie noodzakelijk om volgend seizoen weer kampioen te kunnen worden. De nieuwe hoofdtrainer laat nog op zich wachten, maar de geruchtenmolen draait al op volle toeren. Zo zou technisch directeur Sven Mislintat zich hebben gemeld bij FK Krasnodar voor Edoeard Spertsyan, een aanvallende middenvelder. Hij zou na Branco van den Boomen de tweede aanwinst voor het middenveld kunnen worden. Een vertrek van Edson Álvarez is na het akkoord tussen Borussia Dortmund en Real Madrid over de transfer van Jude Bellingham weer een stuk dichterbij, terwijl ook Brian Brobbey zou kunnen verkassen. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf staat de spits er goed op in het buitenland.

Bayern München slaat toe in Dortmund én Leipzig, ook De Jong wordt genoemd

Gaat er nog een jaar voorbij zonder dat Bayern München een speler weghaalt bij een concurrent? Deze zomer is het in ieder geval al vroeg raak. De kampioen van Duitsland maakte vrijdag bekend dat Konrad Laimer transfervrij overkomt van RB Leipzig. Bayern München en Laimer zouden begin dit kalenderjaar al tot een akkoord zijn gekomen, toen Hasan Salihamidžić nog werkzaam was als technisch directeur. Salihamidžić ging zelfs op de foto met de middenvelder, maar werd na de kampioenswedstrijd tegen 1. FC Köln op straat gezet en is daarom ook uit de presentatiefoto's geknipt. De landstitel gaf het seizoen van Bayern München nog een beetje kleur, maar dat betekent niet dat de club zich niet nadrukkelijk wil versterken. Na Laimer is Raphael Guerreiro de volgende die de overstap maakt naar Beieren. De Portugees komt over van Borussia Dortmund. Bayern heeft ook een hoge pet op van Declan Rice (West Ham United), terwijl The Athletic Frenkie de Jong naar voren schoof. Wordt het weer zo'n zomer voor de middenvelder van FC Barcelona?