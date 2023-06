Mike Verweij: 'Ik heb groot nieuws over Brian Brobbey'

Brian Brobbey ligt goed in de markt, zo heeft Mike Verweij onthuld in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Engelse en Italiaanse topclubs hebben geïnformeerd naar de 21-jarige spits van Ajax, die op dit moment niet aan een transfer denkt.

"Ik heb groot nieuws over Brian Brobbey", begint Verweij. "Iedereen bij Ajax gaat er vanuit dat Álvarez, Kudus en Timber vertrekken. Dat zijn ook dé spelers die heel goed in de markt liggen. Voor Brobbey is er ook heel veel belangstelling. Er zijn Italiaanse en Engelse clubs die naar hem hebben geïnformeerd."

Brobbey is volgens Verweij 'zo verstandig' om een langer verblijf bij Ajax boven een transfer te verkiezen. "Hij is 21, heeft dit seizoen 32 wedstrijden gespeeld, dertien goals gemaakt en drie assists gegeven. Hij was elke honderd minuten bij een doelpunt betrokken. Maar dit was natuurlijk niet zijn seizoen. Hij miste in de slotfase van het seizoen heel veel kansen. Hij is gelukkig wel zo realistisch om het heel veel verstandiger te vinden in Amsterdam te blijven."

Valentijn Driessen vraagt zich af of Brobbey ook bij Ajax blijft als zijn droomclub zich meldt. "Als Ten Hag op de stoep staat met Manchester United, dan wil ik het nog wel eens zien", aldus de chef voetbal van de krant. Volgens Verweij staat Brobbey er in elk geval internationaal goed op. "Je verbaast je echt. Een heleboel topclubs zien echt heel veel potentie in hem. Dat is ook wel terecht, denk ik."