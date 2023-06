Europese topclub wil Santiago Giménez: 'Dat zou zijn beste optie kunnen zijn'

De verrichtingen van Santiago Giménez bij Feyenoord worden in de gaten gehouden door Atlético Madrid, zo heeft de zaakwaarnemer van de Mexicaanse spits bevestigd tegenover TUDN. AC Milan, Internazionale, Napoli en Engelse clubs zouden eveneens interesse hebben in de aanvaller die in zijn debuutseizoen in de Eredivisie veel indruk heeft gemaakt.

Feyenoord betaalde Cruz Azul een jaar geleden vier miljoen euro en kreeg daarvoor vijftig procent van de transferrechten van Giménez. Waar de spits aanvankelijk wat aanpassingsproblemen kende in Rotterdam, knokte hij zich in de basis en gaf hij zijn plek in het elftal daarna niet meer weg. In alle competities maakte Giménez het voorbije seizoen 23 doelpunten voor Feyenoord. Daar had hij 45 wedstrijden voor nodig.

Met zijn goede prestaties in de Eredivisie en Europa League heeft Giménez de interesse van grote clubs aangewakkerd. Onder meer Atlético Madrid heeft volgens zaakwaarnemer Morris Pagniello de spits op het oog. "Dat zou, met een coach als Diego Simeone, de beste optie voor hem kunnen zijn. Atlético Madrid is op dit moment een van de clubs die het meest geïnteresseerd in hem is. Er zijn veel clubs die hem willen, zoals Internazionale, AC Milan, Napoli en clubs uit Engeland."

Giménez wilde vorige maand een zomers vertrek bij Feyenoord niet helemaal uitsluiten. "Als je het mij vraagt, nú, zeg ik dat ik wil blijven. Ik ben nog niet klaar, we gaan Champions League spelen, ik zit bij een club die voelt als familie, precies wat ik had bij Cruz Azul. Ik kan me nog veel verder ontwikkelen als voetballer. Probleem is dat je het soms niet altijd alleen maar zelf in de hand hebt, de voetballerij is onvoorspelbaar. Maar als ik nu luister naar mijn hoofd en mijn hart, zeggen die allebei dat ik moet blijven", zei hij in gesprek met Voetbal International.