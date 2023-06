'Tweede bod Arsenal aanstaande: voor dit bedrag gaat Ajax akkoord met vertrek Timber'

Arsenal gaat spoedig een tweede uitbrengen op Jurriën Timber, zo is de verwachting van transferjournalisten Fabrizio Romano en Florian Plettenberg. Volgens laatstgenoemde 'hangt alles af' van het tweede bod en kan een akkoord worden bereikt met Ajax voor een transfersom van 40 à 45 miljoen euro, plus bonussen.

Het eerste bod van Arsenal bedroeg circa 35 miljoen euro, terwijl Ajax naar verluidt inzet op 60 miljoen euro. Die vraagprijs lijkt onrealistisch, maar Arsenal gaat zijn eerste bod in ieder geval wel verbeteren. Ook Bayern München heeft interesse, al lijkt Arsenal de enige club die concreet is.

De persoonlijke voorwaarden zullen volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf 'geen probleem' vormen. Arsenal heeft een vier- of een vijfjarig contract in gedachten voor Timber; de voorkeur van the Gunners zou uitgaan naar een verbintenis tot medio 2028.

Timber en zijn zaakwaarnemer Christopher Coffie van Forza Sports Group zouden 'op hoofdlijnen' akkoord zijn met beide voorstellen. Het is dus wachten op een overeenkomst tussen Ajax en Arsenal.

