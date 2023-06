De Telegraaf komt met zorgwekkende Jurriën Timber-update voor Ajax-supporters

Jurriën Timber heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Arsenal en is 'alleen met die club bezig', zo schrijft De Telegraaf. De nummer twee van het voorbije Premier League-seizoen meldde zich onlangs bij Ajax met een eerste bod van 35 miljoen euro, dat ver beneden de vraagprijs (60 miljoen euro) lag.

De Telegraaf verwacht echter dat beide clubs elkaar zullen vinden en dan is het woord aan Timber. Die heeft besloten graag de overstap naar Arsenal te maken. De persoonlijke voorwaarden zullen volgens de krant 'geen probleem' vormen. Arsenal heeft een vier- of een vijfjarig contract in gedachten voor Timber; de voorkeur van the Gunners zou uitgaan naar een verbintenis tot medio 2028.

Timber en zijn zaakwaarnemer Christopher Coffie van Forza Sports Group zouden 'op hoofdlijnen' akkoord zijn met beide voorstellen. Het is dus wachten op een overeenkomst tussen Ajax en Arsenal. Timber staat ook in de belangstelling van Bayern München, maar die club heeft nog geen bod uitgebracht. Ook zag Timber dat drie ex-Ajacieden vorig seizoen beperkte speeltijd hadden bij Bayern, wat een transfer minder aantrekkelijk kan maken.