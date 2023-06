Tweede Mislintat-aanwinst aanstaande: 'Denk dat hij al aan Ajax verkocht is'

FK Krasnodar-speler Eduard Spertsyan staat hoog op het lijstje van Ajax. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou zich inmiddels officieel hebben gemeld voor de aanvallend ingestelde middenvelder. De Russische journalist Roman Naguchev denkt dat de deal zelfs al in kannen en kruiken is.

Krasnodar is de nummer zes van Rusland en daar staat de Armeens international onder contract. Omdat de bekerfinale met FK Krasnodar nog voor de deur staat, is het nog niet aangekondigd. “Maar volgens mij is Spertsyan al aan Ajax verkocht. Alleen is het vanwege de bekerfinale in Rusland nog niet aangekondigd”, vertelt Naguchev bij Match TV.

“Zodra de bekerfinale is gespeeld, dan kondigen ze de transfer naar Ajax aan, denk ik. Ik weet vrijwel zeker dat de deal al is afgerond, maar ze het alleen nog niet bevestigen”, vervolgt de journalist. Vrijdag kreeg de eerder sluimerende belangstelling van Ajax meer bekendheid, toen De Telegraaf met het bericht naar buiten kwam dat de Amsterdammers negen miljoen euro voor hem over hebben.

Spertsyan debuteerde in 2020 in het eerste elftal van Krasnodar, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Inmiddels speelde hij 74 wedstrijden in de hoofdmacht van de club, waarin hij 22 keer scoorde en achttien assists afleverde. In maart 2021 debuteerde hij bovendien met een doelpunt én een assist in de nationale ploeg van Armenië in een WK-kwalificatieduel met Roemenië (3-2 winst). Inmiddels staat de teller op vijftien interlands, waarin Spertsyan drie keer wist te scoren.