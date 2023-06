Twente speelt Heerenveen helemaal zoek en bereikt overtuigend finale play-offs

FC Twente heeft zich op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. In de eigen Grolsch Veste werd sc Heerenveen zondagmiddag bij tijd en wijle op een hoop gespeeld en stond na 90 minuten een klinkende 4-0 zege op het bord voor de ploeg van Ron Jans. Dat was na de 1-2 zege in Heerenveen ruim voldoende om de eindstrijd te bereiken, waarin Sparta Rotterdam of FC Utrecht de tegenstander wordt.

De thuisploeg stormde vanaf het eerst fluitsignaal. Het was wachten op een Twents openingsdoelpunt. Na een eerste waarschuwing via het hoofd van Václav Cerny, was het de Tsjech zelf die in de 11e minuut Michel Vlap bediende, waarna de oud-speler van de tegenstander het net wist te vinden. Met de voorsprong in de rug én de zege in extremis eerder deze week in Heerenveen (1-2, doelpunt Manfred Ugalde in blessuretijd) in de achterzak was het heerlijk toeven voor het thuispubliek. Zeker toen Robin Pröpper het meest attent reageerde nadat Heerenveen-doelman Andries Noppert een leep schot van Vlap alleen maar wist weg te boksen. De Twente-captain zorgde met het hoofd voor een comfortabele 2-0 voorsprong na ruim 20 minuten gespeeld te hebben. Die voorsprong werd nog rianter vlak voor het rustsignaal. Heerenveen liet zich, zoals de hele eerste helft, de bal te gemakkelijk ontfutselen. Joshua Brenet was gretiger dan de volledig onzichtbare Osame Sahraoui, waarna via een scherpe counter de bal opnieuw voor de voeten van de rechterverdediger viel die op zijn beurt Noppert kansloos liet. Een 3-0 ruststand liet niets aan het toeval over. Twente bleek heer en meester, Heerenveen had geen enkele kans aan de eerste helft overgehouden en moest in de tweede helft hopen op een Houdini-act.

Artikel gaat verder onder video

Heerenveen-coach Kees van Wonderen wilde in ieder geval middels drie wissels wat kleur op de Friese wangen zien. Nadat Ugalde kort na rust naliet de 4-0 namens de thuisclub te maken was het warempel Heerenveen dat daaropvolgend via Sahraoui gevaarlijk werd. Lars Unnerstall redde echter bewkaam en smoorde zodoende de kortdurende opleving van de Friezen. Een ontspannen Twente wachtte rustig op wat komen ging en liet Heerenveen de bal. De Friezen wisten er bar weinig mee te doen en moesten op hun beurt alert blijven op de Twentse counters die deze middag messcherp bleken. Na ruim een uur gespeeld te hebben besloot Heerenveen-aanvoerder Thom Haye maar eens uit te halen. Unnerstall redde stijlvol, waarna hij ook een kopballetje van Milan van Ewijk eenvoudig wist te pakken. Voor de thuisploeg wel het moment om nogmaals duidelijk te maken dat Twente de klok sloeg deze middag. Dat wist het direct te bekronen met een doelpunt. Virgil Misidjan stond vogeltje vrij na een bekeken pass van Ramiz Zerrouki en plaatste het speeltuig in een leeg Heerenveen-doel. De 4-0 rond de 70e minuut had kort erna al een upgrade kunnen krijgen, maar het schot uit de draai van de ingevallen Ricky van Wolfswinkel ging nipt over het doel van Noppert.

Beide teams wisten in het afsluitende kwartier het net niet meer te vinden, al kwam Thom Haye namens Heerenveen nog dichtbij vanuit een vrije trap. Voor Twente eindigde het duel met tien man, omdat vlak voor het einde Virgil Misidjan uitviel met mogelijk hamstringproblemen. Met het eerste duel om het Europese ticket donderdag a.s. op het programma komt dit Twente-trainer Ron Jans slecht uit.

Twente was deze middag in ieder geval een XL-maat te groot voor de gasten uit Heerenveen. De cumulatieve 6-1 was dan ook een terechte afspiegeling tussen de nummers vijf en acht van de reguliere competitie. Heerenveen kan vakantie gaan vieren na een prima seizoen met als toetje de play-offs om Europees voetbal.

Man van de wedstrijd: Ramiz Zerrouki

FC Twente maakt gehakt van sc Heerenveen 🔥#twehee — ESPN NL (@ESPNnl) June 4, 2023

Tijdens de nieuwste FCUpdate Podcast worden de play-offs om Europeees voetbal uiteraard uitgebreid besproken. Vanaf minuut 5.45 worden de kansen van de winnaar in Europees verband volgend seizoen onder de loep genomen.