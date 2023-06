UEFA-preses Ceferin zet Frenkie op zijn plek na kritisch interview

Frenkie de Jong sprak voorafgaand aan de halve finale in de Nations League tegen Kroatië uit dat hij niets heeft met de wedstrijd om de derde en vierde plaats. UEFA-president Alexander Ceferin snapt ergens de twijfels van de oud-Ajacied wel over de aanstaande ontmoeting met Italië, maar kan zich niet helemaal vinden in de kritiek van De Jong. De redenering van de Nederlander gaat volgens hem niet op.

In een interview met de NOS worden de kritische uitspraken van Frenkie besproken met Ceferin. Volgens de voetballer gaat die wedstrijd puur om het geld en is dat hetgeen waar de UEFA aan denkt. “Voordat je hierover spreekt, moet je je laten informeren”, dient Ceferin op duidelijke toon de voetballer van repliek.

Volgens hem klopt de redenering van Frenkie, die beter moet opletten, namelijk niet. "Het geld gaat direct naar de bonden voor de ontwikkeling van voetbal. Dat gaat niet naar UEFA en niet naar mij persoonlijk”, vervolgt de preses. Liefst 97% van al het opgehaalde geld gaat naar de nationale bonden en niet naar de UEFA. "Clubs hebben wedstrijden nodig. Met deze inkomsten kunnen ze spelers betalen. Het is een vicieuze cirkel.”

Dát Frenkie inhoudelijk kritiek heeft op de wedstrijd op sportieve gronden, kan Ceferin wel begrijpen, omdat de gezondheid van de spelers volgens hem ook het belangrijkste is. Volgens de preses is de wedstrijdkalender inderdaad overvol en is dit een wedstrijd die geschrapt kan worden. “Om eerlijk te zijn heb ik mijn twijfels over die wedstrijd, maar het is al besloten”, zei Ceferin, die wel aangaf na te denken over het wel of niet behouden van de troostfinale.