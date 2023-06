UEFA-president Ceferin is het eens met Van Basten over wangedrag: 'Het is te ver gegaan'

UEFA-president Aleksander Ceferin pleit voor hardere maatregelen en is het eens met de kritiek van Marco van Basten over het toenemende wangedrag van fans en spelers op en rond het voetbalveld. De oud-international schreef onlangs een open brief aan de FIFA om zijn onvrede te uiten over het vele spelbederf.

In de afgelopen periode zijn er meerdere wedstrijden uit de hand gelopen door gedrag van spelers in het veld. Denk aan de bekerfinale tussen Ajax en PSV en de Europa League-finale tussen AS Roma en Sevilla. “We moeten strenger zijn”, zegt Ceferin bij de NOS. “Het is ondraaglijk geworden. Er is constant druk, over elke beslissing van de scheidsrechter wordt gediscussieerd. Het is te ver gegaan.”

Na de Europa League-finale werd de Engelse scheidsrechter samen met bekenden van hem belaagd op het vliegveld. Ook AS Roma-trainer José Mourinho liet zich kennen en bleef de leidsman duidelijk maken dat hij het niet met hem eens was. “Gekkenwerk”, vond Van Basten. Dat begrijpt Ceferin wel. “We moeten het pesten van de scheidsrechter bestraffen. Daar hebben nog geen tijd voor gehad, omdat we veel finales hadden. Na het seizoen gaan we erover praten en ik verwacht voorstellen van de scheidsrechtercommissie.”

Vanaf de tribunes wordt het gedrag ook steeds slechter en worden er zelfs spelers geraakt door voorwerpen. Zo werd er tijdens De Klassieker een aansteker op het hoofd van Davy Klaassen gegooid, waren er veel rellen in Groningen en tijdens de Conference League-finale kreeg Fiorentina-aanvoerder een bloedend hoofd door een gegooid voorwerp. “Het is verschrikkelijk”, benadrukt Ceferin. “Alles wat we kunnen doen, is achteraf straffen. Maar het is niet makkelijk om te voorkomen, want het zijn kleine objecten die lastig zijn om te controleren. De straffen moeten zwaar zijn.”

De kans is aanwezig dat UEFA de Nederlandse lijn gaat doortrekken bij Europese wedstrijden. “Wellicht moeten we daarover na gaan denken”, laat de UEFA-president weten. Ceferin eindigt met een boodschap voor de groep misdragende fans. “Ik weet niet of mijn boodschap zal helpen, maar ik hoop en adviseer ze om zich minder gewelddadig te gedragen. Om gewoon te genieten van voetbal.”

