Valentijn Driessen en Mike Verweij snappen niets van de KNVB: 'Je moet je prioriteiten stellen'

Valentijn Driessen en Mike Verweij snappen er niets van dat de KNVB Jeroen Manschot de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente liet fluiten. De scheidsrechter gaf de thuisploeg in de ogen van Verweij een onterechte strafschop. Hij pleit dan ook voor het feit om topscheidsrechters op belangrijke duels te zetten.

Manschot gaf Sparta in het begin van de tweede helft een strafschop na een lichte overtreding van Václav Černý op Koki Saito. "Ik vind echt dat de VAR daarop in moest grijpen", vertelde Verweij vrijdag in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Černý hield in en Saito ging heel duidelijk op zoek naar het contact. Die sprong met twee benen omhoog. Als het om Europees voetbal gaat, moet je niet zo'n scheidsrechter op een wedstrijd zetten."

Verweij zag de KNVB in de strijd om een ticket voor de Eredivisie wel een goede keuze maakte wat betreft arbitrage. "Ik vond het al heel wat dat de KNVB bij Almere - Emmen Danny Makkelie op de wedstrijd had gezet. Daarmee geef je een signaal dat het een gigantisch belangrijke wedstrijd is. Zet dan niet op wedstrijden als Sparta - FC Twente Jeroen Manschot", aldus Verweij, die zoals altijd werd aangevuld door zijn collega Driessen.

"In dat kader is het heel raar dat Serdar Gözübüyük bij het WK onder 20 is. Wat heeft hij daar te zoeken? Er zijn hier grote wedstrijden met grote belangen te fluiten en meneer zit in Argentinië. Je moet je prioriteiten stellen. De competitie is prioriteit voor een Nederlandse scheidsrechter", opperde Driessen. "De FIFA eist die scheidsrechters gewoon op. Daar worden ze bekeken om eventueel het grote WK te gaan fluiten."