Valentijn Driessen haalt uit: 'Zijn aanwezigheid heeft FC Utrecht niets opgeleverd'

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf flink uitgehaald naar FC Utrecht. De club uit de Domstad werd zondag in de halve finale van de play-offs om een Europees ticket uitgeschakeld door Sparta Rotterdam. "Het speeltje van eigenaar Frans van Seumeren is een lachertje", stelt Driessen.

Het lukte Utrecht het voorbije seizoen niet om de hoge verwachtingen waar te maken. "De nieuwe droomtrainer Henk Fraser kreeg de boel niet op de rails. Zonder daarvoor de spelers te hebben, speelde hij een soort afbraakvoetbal wat werd verafschuwd door de Utrechtse aanhang", aldus Driessen, die het onder Michael Silberbauer niet veel beter zag gaan. "Het leek vaak nergens op."

De selectie van Utrecht was volgens Driessen 'voor het zoveelste jaar op rij' niet in balans. "Het overschot aan in de top mislukte, afgedankte, uitgebluste en verzadigde spelers bleek uiteindelijk nog net van voldoende kwaliteit om zevende te worden in de Eredivisie en plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal af te dwingen", vervolgt de journalist, die daarmee uithaalt naar technisch directeur Jordy Zuidam.

Zuidam wordt door Driessen het 'oogappeltje' van Van Seumeren genoemd. De chef voetbal van de krant vraagt zich af hoe de transferbalans van Utrecht eruit had gezien als de technisch directeur evenwichtige selecties had samengesteld en de club zich had geplaatst voor Europees voetbal. "Niemand die Van Seumeren van deze blinde vlek kan overtuigen. Ook voormalig journalist en huidig commissaris Kees Jansma niet. Zijn aanwezigheid heeft FC Utrecht niets opgeleverd."

Voor het nieuwe seizoen wordt Utrecht in verband gebracht met de komst van Bryan Linssen. "Linssen is voor FC Utrecht echter een speler uit de categorie waar de club er al veel te veel van heeft rondlopen. Jongens als Van der Hoorn, Ramselaar, Klaiber, Viergever, Dost, Labyad en zelfs Toornstra staan de sportieve ontwikkeling van FC Utrecht in de weg. Wanneer gaan de ogen open bij sleeping giant FC Utrecht?"