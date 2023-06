Valentijn Driessen moet abrupt stoppen met voorbeschouwing en De Kuip verlaten: 'Dit gaat helemaal nergens over'

Valentijn Driessen is tijdens de opnames van de Nations League-voorbeschouwing tegen een merkwaardige situatie aangelopen. Terwijl hij namens De Telegraaf begint met de voorbeschouwing, wordt hij abrupt verzocht om De Kuip te verlaten.

Vlak nadat Driessen antwoord geeft op de eerste vraag, hoor je geluiden vanaf de achtergrond. “Hij mag niet in het stadion zijn”, vertelt een buitenlandse stem, waarna de voorbeschouwing hervat moet worden buiten de thuishaven van Feyenoord. “We moesten het stadion uit, door de rechten van de UEFA. We mochten daar niet filmen. Dat is toch eigenlijk allemaal maar gek?”, krijgt Driessen vervolgens de vraag. “UEFA-maffia”, is daarop het antwoord van de chef-voetbal van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Weggejaagd uit het stadion… Je kan hier geweldige beelden maken die ook goed zijn voor de promotie van de UEFA en de Nations League. Dit gaat natuurlijk helemaal nergens over”, zegt Driessen. “Als je ziet hoe schitterend alles er hier uitziet en je wordt dan weggejaagd om helemaal niks… Tja, regeltjes zijn regeltjes, en die zijn er om nageleefd te worden. Maar van een oogje toeknijpen weten ze weinig van bij de UEFA…”

Even later mocht Driessen alsnog het stadion betreden om de persconferentie van Ronald Koeman en Virgil van Dijk te bezichtigen. “Het langetermijnbelang is nauwelijks aanwezig. Ze benadrukten vooral dat dit het moment om een prijs te pakken”, concludeert de journalist.