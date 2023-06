Valentijn Driessen wijst één Spartaan aan die Steijn mee kan nemen naar Ajax

In de Kick-off Podcast van De Telegraaf werd er uitgebreid gesproken over de overstap van Maurice Steijn naar Ajax. Het komt vaak voor dat een trainer enkele spelers van zijn oude club meeneemt naar zijn nieuwe klus. Valentijn Driessen hoopt dat Steijn dat niet gaat doen met zijn huidige selectie van Sparta, al kan hij toch één speler aanwijzen die hij wel voor Ajax ziet spelen.

“Zijn er spelers die hij mee kan nemen naar Amsterdam?”, vraagt presentator Pim Sedee zich af, waarna Driessen met een helder antwoord komt. “Van die groep zou ik echt helemaal niemand meenemen”, is de chef-voetbal van De Telegraaf duidelijk. Driessen kan vervolgens toch nog iemand opnoemen. “Misschien die Lauritsen, als pinchitter. Maar ik denk dat daar heel weinig spelers zijn die in aanmerking zouden komen”, vervolgt hij.

Lauritsen kende een uitstekende eerste seizoen in de Eredivisie. De Noorse spits maakte dertien doelpunten en was goed voor vier assists. Vijf van die dertien doelpunten maakte Lauritsen met het hoofd. Geen speler in de Eredivisie scoorde vaker op die manier.

Driessen lacht om andere suggestie

Vlak daarna valt ook de naam Nick Olij, waarna Driessen zelfs in de lach schiet. “Kom op, jongens… Hij liet tegen FC Twente ook gewoon drie ballen los. Van notabene Gijs Smal”, zegt hij. De podcastmakers maken vervolgens de vergelijking met Erik ten Hag, die ook een aantal spelers meenam van Ajax naar Engeland. “Die nam Antony en Lisandro Martínez mee.” Ook Mike Verweij was aanwezig bij Kick-off, en vertelt zijn bevindingen over de aanstaande deal tussen Ajax en Steijn. “Steijn zal toch anders moeten gaan voetballen dan die bij Sparta heeft gedaan. Je kan bij Ajax niet alleen maar lange ballen op je spits geven en dan gaan doorvoetballen”, vertelt de Ajax-clubwatcher.