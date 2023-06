Van Basten gebruikt bizarre taal in analyse: ‘Hij blijft een hele lastige flikker’

Victor Lindelöf en Raphaël Varane hebben hun handen vol aan Erling Braut Haaland in de FA Cup-finale tussen Manchester United en Manchester City. De twee centrumverdedigers van United wisten de Noorse spits van City in de eerste helft weliswaar van scoren af te houden, maar Marco van Basten constateert dat het duo het lastig heeft.

"Hij blijft wel een hele lastige flikker", zegt Van Basten in de rust van de finale bij Ziggo Sport over Haaland. "Je ziet dat Lindelöf en Varane het wel lastig met hem hebben. Want hij is natuurlijk wel beweeglijk en sterk."

Volgens Van Basten moeten Lindelöf en Varane er geen fysieke strijd van maken met Haaland. "Ze zijn met hem aan het vechten. Dat gevecht gaat Haaland winnen. Ze moeten het met slimmigheid doen. Hij is beresterk", aldus de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

United en City hielden elkaar halverwege in evenwicht op Wembley. Ilkay Gündogan zette City al na twaalf seconden voetballen op voorsprong met een schot van afstand, maar via een benutte strafschop van Bruno Fernandes kwam United nog voor rust langszij. Kort na de onderbreking tekende Gündogan met zijn tweede treffer van de middag voor de 2-1 voor City.