Van Bommel benoemt impact Overmars: 'Wat hij bij Ajax heeft neergezet, hoef ik niet eens over te praten'

Mark van Bommel sprak na het bereiken van de landstitel met Royal Antwerp lovend over de directeur voetbalzaken Marc Overmars. De oud-Ajacied hielp de trainer veel en maakte het een stuk makkelijker voor de oefenmeester.

Het was groot feest bij Antwerp, want door een late treffer van Toby Alderweireld pakte de ploeg landstitel. Een gelijkspel (2-2) tegen KRC Genk was genoeg om het kampioenschap van Van Bommel als trainer binnen te slepen. Na afloop van de wedstrijd werd er op de persconferentie aan de oud-trainer van PSV gevraagd wat de rol van Overmars was in dit kampioenschap. “Ik heb Marc net heel even gezien. Ik ben blij dat Marc er is”, zei Van Bommel in het bijzijn van Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

“Dat geeft mij enorm veel rust om mij te concentreren op het voetbal”, vervolgde de oefenmeester van Antwerp. "En Marc regelt eigenlijk alles daarbuiten. Het is een combinatie die past.” In Nederland moest Overmars vertrekken, omdat hij grensoverschrijdend verdrag had vertoond. Al zorgde de oud-international wel voor dat Ajax weer op de kaart stond in Europa.

Overmars probeert dit ook te doen bij Antwerp. Het begin is er met het behalen van de landstitel en de beker. “Wat hij bij Ajax neergezet heeft, daar hoef ik niet eens over te praten”, liet Van Bommel weten. “De miljoen die hij voor de club verdiend heeft door de juiste mensen in te kopen en samen met de trainer te werken aan een elftal waar je iets mee kan bereiken. Wij zijn daar afgelopen zomer mee begonnen. Marc is gewoon superbelangrijk.”