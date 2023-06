Van der Vaart: "Happie eten, biertje erbij en gingen we weer kaarten, tot een uur of één ’s nachts. Geweldig!”

Rafael van der Vaart (40) speelde bij Real Madrid, Tottenham Hotspur en heeft meer dan honderd interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam staan. Toch is een van de mooiste periodes van zijn loopbaan de tijd dat hij meetrainde bij PEC Zwolle. Twee weken hield hij zijn conditie op peil in Overijssel, maar als hij in Nederland had gewoond, had hij heel graag willen blijven.

In de zomer van 2018 arriveerde Van der Vaart bij PEC Zwolle, om zijn conditie op peil te houden voor zijn avontuur in Denemarken. Het waren volgens de 109-voudig international van Oranje misschien wel de mooiste weken van zijn loopbaan. “Het was echt gezellig. Klaverjassen op het terras met Brammetje van Polen en Diederik Boer, ’s avonds een bittergarnituurtje bestellen op de hotelkamer. Dat was hartstikke leuk”, blikt Van der Vaart terug bij De Stentor.

In de top van het voetbal werd alles steeds strikter en ontbrak de gezelligheid van zijn eerste jaren voor Van der Vaart. “Die gezelligheid had ik wel gemist. Dat gevoel kreeg ik bij PEC een beetje terug”, zei de voetballer. Tussendoor analyseerde Van der Vaart bij de NOS in Hilversum tijdens het WK in Rusland, om vervolgens weer terug naar Overijssel te rijden. “Wat helemaal geweldig was: terug in Zwolle stonden ze alweer te wachten. Happie eten, biertje erbij en gingen we weer kaarten, tot een uur of één ’s nachts. Geweldig!”

Het was voor Van der Vaart dé stimulans om ook hard te trainen: de ideale combinatie van hard trainen en gezelligheid. PEC Zwolle deed hem een contractvoorstel, waarbij hij niet altijd in Nederland hoefde te zijn en bepaalde trainingen kon overslaan. Uiteindelijk koos Van der Vaart voor zijn vriendin Estavana Polman (die hem overigens adviseerde wél te tekenen) en zijn zoon Damian in Hamburg. “Als ik in Nederland had gewoond, had ik direct getekend. Ik voelde me daar zo thuis, had daar zo veel plezier.”

Ook de aanwezigheid van John van ’t Schip, met wie Van der Vaart een goede relatie had, speelde mee. Uiteindelijk kwam de rekensom uiteindelijk negatief uit. “Eerlijk? Ik kon wel janken, echt waar. Je weet, ik ben een voetbalromanticus. Je gaat op voetbal, omdat je het leuk vindt. En dat gevoel had ik bij PEC”, aldus Van der Vaart. “Weet je wat het is? Oké, ik was een goede voetballer. Maar ik kan wel zeggen dat ik misschien wel een van de beste professionele amateurs ben geweest.”