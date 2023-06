Van der Vaart zet vraagtekens bij keuze Koeman: 'Dat is niet de goede reden'

Het Nederlands elftal staat halverwege op een forse 0-2 achterstand tegen Italië in de troostfinale van de Nations League. De Italianen laten Oranje veelvuldig aan de bal, maar daar gebeurt nauwelijks iets goeds mee. In de omschakeling blijkt de ploeg van Koeman bovendien kwetsbaar, getuige de beide doelpunten.

Rafael van der Vaart gaat bij de NOS in op de vraag van presentator Henry Schut, die wil weten of het 5-3-2-systeem van Koemans voorganger Louis van Gaal niet beter past bij de spelersgroep van Oranje. "De reden dat Koeman dat niet wil spelen is juist dat Van Gaal dat speelde, dat vind ik een slechte reden."

"Dat gevoel kreeg ik wel toen hij voor het eerst zei dat hij 4-3-3 wilde gaan spelen", vervolgt Van der Vaart, "wat ik ook zou doen hoor", voegt de oud-middenvelder daar vervolgens aan toe. "Ik ben niet zo'n fan van dat systeem" zegt hij over de speelwijze met drie centrale verdedigers.

Tempo

Pierre van Hooijdonk signaleert dat het probleem van het huidige Oranje vooral in de passing zit. "Er wordt vaak gezegd: het tempo moet hoger", aldus Pi-Air. "Maar dat betekent niet dat je harder moet gaan rennen, het gaat om de nauwkeurigheid in de passing", doceert de gewezen spits. "Dat kan ervoor zorgen dat het tempo omhoog kan, maar dat is gewoon erg matig bij het Nederlands elftal vandaag."



