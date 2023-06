Van Dijk blikt terug op moeizaam jaar: 'Dat was wel een shock'

Virgil van Dijk kende een moeizaam seizoen bij Liverpool en kan het jaar toch nog enigszins glans geven met een winst van de Nations League. De verdediger kreeg af en toe veel kritiek te verwerken op zijn spel en zijn leiderschap en dat liet hem niet onberoerd.

De afgelopen jaren waren juist zeer succesvol voor Liverpool en Van Dijk, al miste hij bijna een volledig seizoen wegens een zware blessure. Dit seizoen ging het met een vijfde plek in de Premier League en een vroege uitschakeling in de Champions League beduidend minder. “Ik ben blij dat de laatste drie maanden goed gingen”, geeft de aanvoerder van Oranje aan tegenover de NOS. “Weer lekker in m’n vel, constant, goede wedstrijden spelen en dat is wat ik een beetje gewend was in de afgelopen vijf jaar. Het was wel een shock dat het dit jaar, als team vooral, niet constant genoeg was. Maar goed, de enige manier om daaruit te komen, is er goed mee om te gaan, binnen het veld en ook buiten het veld. Ik denk dat ik dat wel goed heb kunnen doen. Ik ben ook blij dat ik dat heb kunnen doen met hulp van mijn vrouw en mensen op de club.”

Het deed Van Dijk niet twijfelen aan zichzelf, maar het vrat wel aan hem. “Twijfel wil ik niet zeggen, maar ik gaf net bij een collega ook al dit voorbeeld. Tegen Manchester speelden we thuis en wonnen we met 7-0 en een week later verlies je uit tegen Bournemouth met 1-0. Het is gewoon heel frustrerend en dan zoek je naar antwoorden, je zoekt naar je vorm, niet alleen bij jezelf natuurlijk, maar als groep. Het seizoen verliep met ups en downs en dat is heel frustrerend. Maar dat hoort ook bij het leven van een voetballer, bij elke sport. Je kan niet elke wedstrijd op je absolute top zijn en dat was dit jaar bij ons het geval als groep.”

Van Dijk kan het seizoen met een positieve noot afsluiten met Oranje door het winnen van de Nations League. Dan moet in De Kuip eerst nog gewonnen worden van Kroatië en daarna moet de finale nog succesvol worden afgerond. “We spelen om een prijs, dat besef moet er zijn”, geeft de verdediger aan. “We moeten er alles aan doen om die beker te winnen. We zagen toen hoe blij Portugal was (na de door Nederland verloren Nations League-finale in 2019, red). Het gaat toch echt om een prijs.”