Van Hooijdonk en Van der Vaart wijzen naar duidelijke uitblinker aan zijde van Oranje

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn zeer te spreken over Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord speelt tegen Kroatië pas zijn derde interland voor het Nederlands elftal en maakt volgens de analisten van de NOS een uitstekende indruk. Wieffer had ook een groot aandeel bij de treffer van Donyell Malen.

In de rust lieten Van Hooijdonk en Van der Vaart hun licht schijnen op de eerste helft. "Die goal was een geweldige aanval", aldus Van der Vaart. "Wieffer houdt daar zoveel rust en overzicht. Iedereen had die bal geschoten, hij tikt hem toch nog even breed. Ik ben het met Pierre eens, hij speelt echt een heel goede wedstrijd. En wat misschien nog niet eens zo opviel, hij zit er vaak ook even tussen."

Oranje staat halverwege op een 1-0 voorsprong tegen de Kroaten. Het doelpunt kwam op naam van Donyell Malen, die scoorde op aangeven van Wieffer. "De man in vorm scoort ook. De bal van Ake is goed waard, ik vond het echt een geweldige goal", vervolgde Van der Vaart over de 1-0 van Oranje. "Het gevoel is erg goed, sowieso met die 1-0 voorsprong. Ik vind het spel van Oranje ook best fris ogen", voegde Van Hooijdonk toe.