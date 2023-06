Veldman niet naar Ajax, maar gaat op eigen benen staan als hoofdcoach

Robin Veldman gaat voor het eerst op eigen benen staan als hoofdcoach. De Nederlander had eerder dit seizoen als interim al even de hoofdmacht van Anderlecht onder zijn hoede, maar keerde na de komst van Brian Riemer terug als assistent-coach. Na gesprekken werd duidelijk dat hij in die rol niet in België zou blijven, maar heeft razendsnel een nieuwe club gevonden.

Veldman gaat volgens Voetbal International aan het werk op het tweede niveau van Schotland bij Queen's Park FC. Daar is hij de opvolger van Owen Coyle, die behoorlijk succesvol was. Die coach promoveerde een jaar geleden naar het tweede niveau in Schotland, waar hij dit seizoen met de knappe derde plaats promotie naar de hoogste afdeling misliep. Dat was voor Coyle reden om op te stappen.

Onder leiding van Veldman moet Queen's Park FC alsnog de stap naar het hoogste niveau van Schotland gaan zetten. De voormalig jeugdtrainer van Ajax en sc Heerenveen had in de laatste jaren een goede reputatie opgebouwd: overal waar hij werkte, waren ze te spreken over zijn werkwijze.

Op het moment dat hij vertrok bij Anderlecht afgelopen week, waren er ook geluiden dat Ajax hem mogelijk moest terughalen. De Amsterdammers grijpen mis, want landgenoot Marijn Beuker – die technisch directeur is bij de Schotse club – heeft hem bereid gevonden om de nieuwe hoofdcoach te worden van Queen's Park FC.