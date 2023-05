Opvallende gast bij Ajax op De Toekomst: geruchten nemen toe

Robin Veldman is zaterdag gesignaleerd op sportpark De Toekomst. Hij keek naar de wedstrijd tussen Ajax Onder-18 en de leeftijdsgenoten van AZ (2-0 overwinning).

De aanwezigheid van Veldman zorgt ervoor dat de geruchten over een toekomst bij Ajax toenemen. Eerder deze week meldde Voetbalkrant dat de assistent-trainer van Anderlecht in beeld is bij Ajax om de verbindingspersoon tussen de bovenbouw en het A-elftal worden.

Veldman kent de club nog goed, want hij werkte er tussen 2017 en 2021 als jeugdtrainer. Dit seizoen was hij enige tijd interim-hoofdtrainer bij Anderlecht; inmiddels is hij de assistent van Brian Riemer. Volgens Voetbalkrant hebben meerdere clubs interesse in Veldman.