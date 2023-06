Vertonghen niet blij met ploeggenoot Courtois: 'Groepsproces is verstoord, een serieuze deuk'

Jan Vertonghen is niet te spreken over het gedrag van zijn landgenoot Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid besloot de nationale ploeg van België te verlaten omdat hij de aanvoerdersband niet kreeg toegewezen. Vertonghen snapt de frustratie bij de routinier, maar staat niet achter zijn actie.

Courtois stond zaterdag nog onder de lat tegen Oostenrijk (1-1), maar kwam vervolgens maandag niet opdagen. "Het was schrikken, ja", werd Vertonghen geciteerd door Het Nieuwsblad. "Als een speler op die manier het trainingskamp van de nationale ploeg verlaat, wordt dat ook binnen de groep een thema. Zeker als het gaat om Courtois, die heel belangrijk voor ons is. Dat begint met wat geruchten en dan werd dat verhaal bevestigd door de bondscoach. Het is de eerste keer dat ons zoiets overkomt."

Artikel gaat verder onder video

Recordinternational Vertonghen was onder de vorige bondscoach Roberto Martínez nog de aanvoerder van de Belgen. Na de entree van Domenico Tedesco moest de ex-speler van Ajax zijn band inleveren aan Kevin De Bruyne. Hij kan zich de teleurstelling van Courtois dan ook voorstellen. "Ik weet hoe het voelt om de band te verliezen, ja. Ik geef toe: dat raakt je ergens wel in je eer. Maar ik zou nooit doen wat Thibaut nu doet en vertrekken", sprak Vertonghen duidelijke taal.

De 36-jarige verdediger van Anderlecht hoopt dan ook dat er snel een oplossing komt. "Kijk, in bepaalde omstandigheden heb ik Thibaut Courtois altijd liever bij ons. Hij is al heel lang de beste keeper van de wereld en is een cruciale speler in de groep. Alleen is het groepsproces verstoord en is dit een serieuze deuk. We moeten alles laten bekoelen en hopelijk wordt er dan een weg naar verzoening gevonden." De Rode Duivels spelen dinsdagavond (20.45 uur) in EK-kwalificatie uit tegen Estland.