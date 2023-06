Vertrek Dick Schreuder heeft direct negatieve invloed op transferplannen PEC Zwolle

Excelsior ruikt bloed nu Dick Schreuder is vertrokken bij PEC Zwolle. De Rotterdamse club hoopt volgens 1908.nl Feyenoord-middenvelder Lennard Hartjes voor de neus van de competitiegenoot weg te kapen.

Feyenoord en PEC Zwolle bereikten afgelopen week een akkoord over de verhuur van de twintigjarige Hartjes, maar door het plotse vertrek van Schreuder is er een flinke kink in de kabel gekomen. Excelsior zou nu op pole position liggen om de middenvelder over te nemen van de stadgenoot.

Hartjes zou reeds een eerste gesprek hebben gevoerd met Niels van Duinen, de technisch directeur van Excelsior. Mocht de middenvelder de overstap naar Woudestein willen maken, dan zullen de Kralingers nog wel om tafel moeten met Feyenoord om een akkoord te sluiten over een huurdeal.

Het is de verwachting dat Hartjes volgende week in eerste instantie zich gewoon meldt bij Feyenoord en vervolgens een knoop over zijn toekomst doorhakt. Het plan van de trainer van de club die hem wil hebben zal doorslaggevend zijn, klinkt het.