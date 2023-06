'Vertrek van Benzema betekent slecht nieuws voor Erik ten Hag'

Het vertrek van Karim Benzema (35) bij Real Madrid zou zomaar een streep door de rekening van Erik ten Hag kunnen gaan betekenen. Volgens The Athletic heeft De Koninklijke in Harry Kane (30) de gedroomde opvolger van de veelscorende Fransman geïdentificeerd.

Kane geldt juist als voornaamste kandidaat om volgend seizoen de aanval van Manchester United van een nieuwe speerpunt te gaan voorzien. De spits ligt nog tot medio 2024 vast bij Tottenham Hotspur, dat dus moet kiezen: óf hij wordt deze zomer verkocht, óf hij loopt een jaar later gratis de deur uit.

De Spurs zouden niet onwelwillend tegenover de interesse van Real staan, zo werd eerder al duidelijk. De club zou hem zelfs hebben aangeboden aan de club van trainer Carlo Ancelotti, om te voorkomen dat hij in handen van een binnenlandse concurrent zou gaan vallen. Dat meldde het Spaanse Cadena SER althans een week geleden.

Wie er ook met Kane aan de haal gaat, de gelukkige lijkt een garantie op doelpunten binnen te slepen. In de Premier League was de spits in 320 wedstrijden al goed voor 213 goals, waarmee hij alleen Alan Shearer (260 doelpunten) nog voor zich moet dulden op de all time topscorerslijst. In 82 interlands voor de Engelse nationale ploeg was de topscorer van het WK in 2018 bovendien ook al goed voor 55 treffers.

