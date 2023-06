VI: Sam Beukema bekroont topseizoen bij AZ met mooie transfer naar Italië

Sam Beukema staat voor een overgang naar Italië. De verdediger maakte in het voorbije seizoen indruk bij AZ, waarmee hij de halve finale van de UEFA Conference League bereikte. De ontwikkeling van Beukema is niet onopgemerkt gebleven. Volgens Voetbal International tekent hij spoedig een contract bij Bologna. Die club eindigde vorig seizoen op de negende plek in de Serie A.

Daarmee komt er al na twee jaar een einde aan het huwelijk tussen AZ en Beukema. De club uit Alkmaar telde in de zomer van 2021 een kleine miljoen euro neer voor de komst van de verdediger, die in dienst van Go Ahead Eagles had bewezen toe te zijn aan een stap hogerop. Beukema kwam tijdens zijn eerste seizoen bij AZ weliswaar 37 keer in actie in alle competities, maar was nog geen vaste basisklant. Daar kwam vorig seizoen verandering in. Beukema verscheen in 24 van de 26 competitieduels als basisspeler binnen de lijnen. In de Conference League stond hij tien keer aan de aftrap. Beukema ontbrak eerder dit kalenderjaar een paar weken wegens een knieblessure, maar vocht zich knap terug in de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Beukema heeft bij AZ nog een contract tot medio 2026, dus Bologna zal een serieuze transfersom op tafel moeten leggen. In Alkmaar leek men overigens al rekening te houden met een vertrek van de centrale verdediger. De Telegraaf meldde vorige week nog dat zowel FC Twente als AZ een 'serieus' bod heeft gedaan op Thomas Beelen van PEC Zwolle. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Eredivisie zou na de verkoop van Beukema aan Bologna kunnen doorpakken om Beelen naar Alkmaar te halen. Het zou voor PEC Zwolle een nieuwe aderlating zijn. De promovendus nam al afscheid van smaakmakers Thomas van den Belt (Feyenoord) en Younes Taha (FC Twente). Bovendien zagen de Zwollenaren succestrainer Dick Schreuder ook vertrekken. Hij heeft inmiddels een nieuwe werkgever.