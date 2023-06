Vinícius Júnior krijgt leiding in racismecommissie van FIFA: 'Dit kunnen we niet meer accepteren'

Vinícius Júnior gaat de leiding krijgen in een speciale commissie van de FIFA die racisme wil tegengaan en wil uitbannen in de sport. Gianni Infantino was in Barcelona, waar het nationale team van Brazilië een oefenwedstrijd gaat spelen tegen Guinee, om een krachtige boodschap uit te spreken, wat betreft racisme in het voetbal.

De FIFA probeert een commissie samen te stellen om racisme uit de sport te krijgen en heeft Vinícius Jr. aangewezen als leider van deze commissie. In de commissie mogen spelers strengere straffen voorstellen om discriminatie tegen te gaan. “Ik heb Vinícius gevraagd om de groep spelers te leiden die strengere straffen tegen racisme zullen presenteren en die later door alle voetbalautoriteiten over de hele wereld zullen worden geïmplementeerd”, zegt Infantino, geciteerd door de NOS. “We moeten van de spelers horen wat ze nodig hebben om in een veiligere omgeving te kunnen voetballen.”

Artikel gaat verder onder video

“We kunnen discriminatie en racisme binnen het voetbal niet meer accepteren”, gaat Infantino verder. “Wat voor mij heel duidelijk is: er wordt niet gevoetbald als er sprake is van racisme. Als er sprake is van racisme, dan moeten we de wedstrijden stilleggen. Er is niets anders wat we kunnen doen. We moeten de wedstrijden stoppen.”

Vinícius Jr. was al meermaals het mikpunt van racisme tijdens wedstrijd in de Spaanse competitie. De laatste keer was in de wedstrijd tegen Valencia, waar hij ook nog eens rood kreeg. In totaal heeft de Braziliaan al tien keer een incident gemeld bij de competitie.