Vitesse moet vrezen: 'Letsch probeert tweetal te verleiden tot hernieuwde samenwerking in Bochum'

Vitesse zou zomaar eens twee spelers kunnen kwijtraken aan het VfL Bochum van ex-trainer Thomas Letsch. De Duitser hield zijn club de afgelopen maanden knap in de Bundesliga en zou zijn selectie voor volgend seizoen willen versterken met twee oude bekenden uit zijn Arnhemse periode.

Het gaat om Matús Bero en Maximilian Wittek, zo weet De Telegraaf woensdag te melden. In het geval van Bero heeft Vitesse niets te zeggen: de middenvelder beschikt over een aflopend contract en kan dus gaan en staan waar hij wil. De Slowaak staat al sinds 2018 onder contract in Arnhem en was afgelopen seizoen aanvoerder van het elftal van trainer Phillip Cocu. In 31 wedstrijden scoorde hij dit seizoen vijf keer in de Eredivisie.

In het geval van Wittek liggen de kaarten er iets anders bij. De Duitse linksback heeft nog een contract tot de zomer van 2024. Vitesse zou hem dus wel moeten verkopen om te voorkomen dat hij over een jaar gratis de deur uitloopt, maar kan in dat geval in ieder geval nog wel een transfersom tegemoet zien. Wittek speelt sinds de zomer van 2020 voor de Arnhemmers en was afgelopen seizoen even eens goed voor 31 wedstrijden in de Eredivisie (drie goals).

Letsch bewaart goede herinneringen aan het tweetal. In zijn twee seizoenen in Arnhem leidde hij Vitesse achtereenvolgens naar de vierde en de zesde plaats in de Eredivisie. In het seizoen 2021-22 maakte het elftal bovendien indruk in de Conference League. Nadat Anderlecht al verslagen was in de voorrondes overleefde Vitesse de groepsfase waarin het gekoppeld was aan NS Mura, Stade Rennes en Tottenham Hotspur. Nadat ook Rapid Wien in de zestiende finale was uitgeschakeld bleek de latere winnaar AS Roma in de achtste finale nipt te sterk.