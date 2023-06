Vitesse zwaait Bero uit en loopt tweede zomeraanwinst mis

Vitesse heeft dinsdag definitief afscheid genomen van middenvelder van Matus Bero (27). De captain had een aflopende verbintenis in Arnhem en hield de optie open om alsnog bij te tekenen, maar heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot en met 2026 bij VfL Bochum houdt. Bij die club komt hij de oude bekende Thomas Letsch tegen, die daar hoofdtrainer is.

Bochum maakt dinsdag melding van de komst van de Slowaaks international. "Bero is een internationale speler, die onze ploeg kan helpen", voorspelt Marc Lettau, technisch directeur van VfL Bochum. "Thomas Letsch kent zijn kwaliteiten en ziet in Bero een leidende speler." In Arnhem kwam Bero tot 172 officiële wedstrijden, waarin hij 27 keer scoorde en twintig assists gaf. Eerder stond hij onder contract bij AS Trencin en Trabzonspor.

Wittek blijft nog bij Vitesse

Maximilian Wittek stond naar verluidt ook op het lijstje van Bochum, maar volgens Kicker is die deal voorlopig van de baan. Schalke 04 heeft wel meer dan concrete interesse getoond in de verdediger, maar zoekt eerst verder naar een andere linksachter. Vooralsnog lijkt Wittek dus in het GelreDome te blijven.

Volgens Salzburg24 stond de Oostenrijkse middenvelder Matthias Seidl op het verlanglijstje van Vitesse, maar heeft hij de transfer naar Rapid Wien verkozen boven Arnhem. Seidl stond onder contract bij Blau-Weiss Linz, maar komt dus niet naar Vitesse omdat hij in Oostenrijk getekend heeft. Tot dusver was Mathijs Tielemans de enige zomeraanwinst van de Arnhemmers.