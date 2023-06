Vitesse plukt 'buitenkans' weg bij PSV en heeft eerste zomeraanwinst alvast te pakken

Vitesse heeft Mathijs Tielemans overgenomen van PSV en voor drie seizoenen aan zich gebonden. De 21-jarige middenvelder komt transfervrij over uit Eindhoven, waar hij nooit speelminuten in het eerste elftal maakte. Bij Vitesse gaat Tielemans spelen met rugnummer 8.

Tielemans speelde al vanaf 2010 in de jeugdopleiding van PSV. Het afgelopen seizoen was hij aanvoerder van Jong PSV, de uiteindelijk als veertiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. Tielemans zag een goed voetbaljaar op het tweede podium van Nederland bekroond worden met een plekje in het elftal van het jaar. De geboren Veldhovenaar speelde in totaal 77 wedstrijden in het shirt van de beloften van PSV. Daarin was hij goed voor acht doelpunten, maar een debuut in het Philips Stadion zat er dus helaas niet in.

Op de clubwebsite laat technisch directeur Benjamin Schmedes weten erg blij te zijn met de eerste aanwinst. "Mathijs is een echte buitenkans voor ons. Met zijn jonge leeftijd, talent en stormachtige ontwikkeling hebben we een uitstekende eerste slag op de transfermarkt geslagen. Door het vertrek van Matúš Bero en Sondre Tronstad moesten wij ons middenveld voor komend seizoen wel versterken. De komst van Mathijs was hierdoor een van onze prioriteiten. Wij zijn blij dat hij - ondanks de vele interesse - voor Vitesse heeft gekozen."

Tielemans kijkt er op zijn beurt erg naar uit om aan de slag te gaan in het GelreDome. "Het was mijn nadrukkelijke wens om de stap naar een eerste elftal van een ambitieuze Eredivisieclub te maken. Het voelt namelijk goed om mij te kunnen laten zien in de hoogste competitie van ons land. Vitesse is een mooie club en past perfect in dat plaatje. Bovenal bevat de technische staf twee oud-middenvelders die een prachtige carrière hebben gehad. Dat is ongetwijfeld ook goed voor mijn ontwikkeling. Ik heb er ontzettend veel zin in."