Volgende ster voor Saudi-Arabië: doelman treedt in voetsporen van Kanté en Koulibaly

Édouard Mendy heeft zijn transfer naar Saudi-Arabië definitief te pakken. De Senegalese doelman had twee jaar geleden nog een belangrijk aandeel in het winnen van de Champions League met Chelsea, maar verruilt de gevallen grootmacht nu voor Al-Ahli. Mendy treedt daarmee in de voetsporen van landgenoot Kalidou Koulibaly.

De centrale verdediger kwam vorig jaar nog voor veel geld over van Napoli. Chelsea telde een slordige 38 miljoen euro neer voor de komst van Koulibaly, die de hoge verwachtingen echter niet kon waarmaken. Hij kwam in slechts 23 van de 38 competitieduels in actie. Voor Koulibaly was er voor het nieuwe seizoen geen rol meer weggelegd bij Chelsea, dat genoegen nam met een verlies van vijftien miljoen euro. Waar Koulibaly koos voor een transfer naar Al-Hilal, heeft zijn landgenoot Mendy getekend bij Al-Ahli.

De doelman maakte in de zomer van 2020 voor 24 miljoen euro de overstap van Stade Rennes naar Chelsea en ontpopte zich tijdens zijn eerste seizoen meteen tot Champions League-held. Met Mendy onder de lat verbaasde het elftal van toenmalig trainer Thomas Tuchel vriend en vijand door in de Champions League eerst af te rekenen met Real Madrid en in de finale Manchester City met 1-0 te verslaan. De goalie werd na die wedstrijd uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi. Mendy kwam tijdens zijn tweede seizoen nog 49 keer in actie, maar moest vorig seizoen genoegen nemen met een rol op het tweede plan.

Mendy droeg uiteindelijk 105 keer het shirt van Chelsea, waarmee hij naast de Champions League ook de UEFA Supercup én het WK voor clubteams won. Mendy is na N’Golo Kanté en Koulibaly de derde speler die Chelsea verlaat voor een avontuur in Saudi-Arabië. De volgende moet Hakim Ziyech worden. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax staat op het punt een contract te tekenen bij Al-Nassr, waar hij teamgenoot wordt van Cristiano Ronaldo.