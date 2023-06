Chelsea heeft de smaak te pakken: 'Nóg twee teamgenoten volgen Ziyech naar Saudi-Arabië'

Chelsea lijkt na Hakim Ziyech en N'Golo Kanté nóg twee spelers te gaan slijten in Saudi-Arabië. Transferspecialist Fabrizio Romano meldt woensdag dat ook doelman Édouard Mendy en verdediger Kalidou Koulibaly hun loopbaan in het Midden-Oosten te gaan vervolgen.

Doelman Mendy (31) kwam in 2020 over van het Franse Stade Rennais, dat 24 miljoen euro voor de Senegalees ontving. Met Chelsea won de keeper in zijn tweede seizoen de Champions League als eerste doelman. Dit seizoen raakte hij zijn basisplaats echter kwijt aan de Spanjaard Kepa. Volgens Romano is hij inmiddels persoonlijk rond met Al Ahli over een driejarig contract en hebben ook de clubs inmiddels overeenstemming bereikt over een transfer.

Mendy's landgenoot Kalidou Koulibaly (32) is op zijn beurt onderweg naar Al Hilal, zo heeft Romano begrepen. De sterke verdediger is nog maar een jaar actief op Stamford Bridge; afgelopen zomer kwam hij nog voor 38 miljoen euro over van Napoli, waar hij acht jaar onder contract stond. Dit seizoen kwam hij 32 keer in actie in alle competities, maar ook Koulibaly kon niet voorkomen dat Chelsea een bijzonder teleurstellend seizoen doormaakte.

Chelsea-eigenaar Todd Boehly gaf de afgelopen twee transferperiodes een godsvermogen uit aan spelers. Voor ruim 600 miljoen euro kwamen onder meer Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk, Raheem Sterling en Noni Madueke de kwakkelende grootmacht versterken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de club nu een aantal overbodige spelers laat vertrekken. Buiten Mendy en Koulibaly zou ook over Callum Hudson-Odoi gesproken worden, zo meldt Romano. Voor komend seizoen heeft Chelsea vooralsnog één aanwinst gepresenteerd: Christopher Nkunku komt voor 65 miljoen euro over van RB Leipzig.

Buiten het viertal neemt Chelsea ook afscheid van Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder werd in 2018 een jaar gehuurd van Real Madrid en maakte een jaar later voor 45 miljoen euro een definitieve overstap naar The Blues. Na vijf seizoenen maakt hij een binnenlandse transfer naar Manchester City, dat afgelopen seizoen beslag legde op de treble. Chelsea ontvangt een basisbedrag van 29 miljoen euro voor Kovacic, dat door bonussen zou kunnen oplopen tot een kleine 35 miljoen.