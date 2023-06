'Benzema krijgt in Saoedi-Arabië gezelschap van transfervrije Chelsea-middenvelder'

Al-Ittihad versterkte zich dinsdag met Karim Benzema, maar daarmee is de Saoedische club nog niet uitgewinkeld. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano staat ook N'Golo Kanté (32) op het punt om transfervrij over te stappen naar het Midden-Oosten.

Kanté staat al sinds de zomer van 2016 onder contract bij Chelsea, dat de onvermoeibare Fransman destijds overnam van de verrassende kampioen Leicester City. Afgelopen zomer ging hij zijn laatste contractjaar in, maar dat viel door aanhoudend blessureleed aanzienlijk in het water. Toch deed Chelsea een poging de Wereldkampioen van 2018 langer aan zich te binden, maar die gesprekken liepen niet uit op een nieuw contract.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Romano staat de middenvelder inmiddels op het punt om Benzema achterna te gaan. Ook hij zwicht dus voor de miljoenen uit het land dat in 2030 het WK wil organiseren en de eigen competitie daarom vol wil stoppen met grote namen. Ook Lionel Messi zou Benzema en Kanté achterna kunnen gaan en een weerzien met zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo mogelijk kunnen maken, maar de Argentijn heeft meer ijzers in het vuur en zou vooralsnog de voorkeur geven aan een langer verblijf in Europa.

Kanté kwam in totaal tot 269 wedstrijden in het shirt van Chelsea. Daarin scoorde hij dertien keer en gaf hij zestien keer een assist aan een teamgenoot. In zijn eerste seizoen na zijn komst naar Stamford Bridge kroonde hij zich met de club tot kampioen van Engeland. In dat jaar mocht hij zich ook Voetballer van het Jaar noemen. In 2021 won Kanté met Chelsea de Champions League, door Manchester City in de finale met 1-0 te verslaan door een doelpunt van Kai Havertz.