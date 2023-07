Voorbereiding Ajax officieel van start: Steijn en Maduro melden zich op het trainingsveld

Ajax is deze week officieel begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers grepen in het vorige seizoen naast alle hoofdprijzen en zelfs de tweede plaats, waardoor de nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn flink wat werk heeft te verrichten. De opvolger van John Heitinga staat vrijdagmiddag voor het eerst op het trainingsveld. Ook Hedwiges Maduro is uiteraard van de partij.

De trainerskwestie in Amsterdam hield de gemoederen lang bezig. Technisch directeur Sven Mislintat liet bij zijn aanstelling weten dat Heitinga, in januari aangesteld als vervanger van de ontslagen Alfred Schreuder, een belangrijke kandidaat was om ook volgend seizoen voor de groep te staan. Op dat moment zelfs de belangrijkste kandidaat. Maar dat bleek een paar weken later wel anders. Ajax ging in de bekerfinale onderuit tegen PSV en raakte ook de tweede plaats kwijt aan de Eindhovenaren. De recordkampioen moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek en speelt daardoor volgend seizoen geen Champions League.

Het is aan Steijn de loodzware taak om Ajax zo snel mogelijk weer terug aan de top te krijgen. De oefenmeester werd onlangs verrassend genoeg weggeplukt bij Sparta Rotterdam en gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Ajax-fans reageerden in eerste instantie sceptisch op de komst van Steijn en dat kon de trainer wel begrijpen. Maar na zijn eerste persconferentie in de Johan Cruijff ArenA stond menig Ajacied er al een stuk positiever in. Steijn loodste Sparta in het afgelopen seizoen naar een knappe zesde plaats en kwam in de finale van de play-offs voor Europees voetbal net tekort tegen FC Twente.

In navolging van Steijn maakte ook Maduro de overstap naar Ajax. Nog maar net bijgekomen van de festiviteiten met Almere City - waarmee Maduro als assistent promotie naar de Eredivisie wist te bewerkstelligen - hing zijn oude club al aan de lijn met de vraag of hij de rechterhand van Steijn wilde worden. Almere City wilde hem in eerste instantie niet laten gaan, maar Maduro verscheen vrijdagmiddag toch echt op het veld van trainingscomplex De Toekomst. Steijn heeft tijdens zijn eerste trainingen nog niet de beschikking over de internationals. Aanwinst Branco van den Boomen is wél van de partij. De eerste oefenwedstrijd staat vooralsnog gepland voor 18 juli. Shakthar Donetsk is dan de tegenstander.