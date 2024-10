Martijn Krabbendam raadt Farioli aan één speler thuis te laten voor Feyenoord - Ajax

Martijn Krabbendam denkt dat Ajax-trainer Francesco Farioli er verstandig aan doet om woensdagavond thuis te laten en dus niet mee te nemen naar Rotterdam voor De Klassieker tegen Feyenoord. Berghuis raakte eind augustus geblesseerd aan een knie en heeft daardoor al ruim twee maanden geen wedstrijd meer gespeeld, maar Farioli sloot dinsdagmiddag op zijn persconferentie niet uit dat de linkspoot in uitgerekend het stadion van zijn oude club zijn rentree kan gaan maken.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. De aanvallende middenvelder, die ook als rechtsbuiten uit de voeten kan, verhuisde naar Amsterdam om prijzen te gaan pakken. Tijdens zijn eerste seizoen in de hoofdstad was het weliswaar meteen raak en won hij de landstitel, maar nadien ging het van kwaad tot erger. Berghuis kon niet voorkomen dat Ajax in 2023 de titelstrijd met Feyenoord vroegtijdig moest staken. Vorig seizoen was hij een van de spelers die de ploeg op sleeptouw had moeten nemen, maar worstelde hij met zijn fitheid. In de tweede seizoenshelft stond Berghuis lang aan de kant en zag hij zijn teamgenoten onder meer met 6-0 verliezen van Feyenoord.

De linkspoot is evenals zijn ploeggenoten gebrand op revanche, maar hij heeft zijn stempel nog niet echt kunnen drukken. Berghuis kwam tot op heden zeven keer in actie onder Farioli, goed voor een doelpunt en twee assists. Zijn laatste minuten dateren inmiddels van ruim twee maanden geleden op bezoek bij Jagiellonia Bialystok. Farioli sloot dinsdagmiddag op zijn persconferentie niet uit dat Berghuis in De Klassieker tegen Feyenoord eindelijk weer bij de selectie zit. Krabbendam zou daar echter niet aan beginnen. “Farioli zei dat Berghuis misschien wel meeging. Ik kan het me niet voorstellen en ik zou het ook niet doen als ik hem was”, zo zegt Krabbendam in Wandelgangen van Vandaag Inside.

“Ik zou hem niet meenemen en ik zou hem ook niet laten warmlopen. Dan misschien alleen in de rust ofzo? Het is niet zo dat ze hem met open armen staan op te wachten natuurlijk”, zo vervolgt de Feyenoord-watcher van Voetbal International. De Rotterdamse achterban heeft Berghuis zijn transfer naar de aartsrivaal niet in dank afgenomen. Krabbendam acht het overigens niet enkel om die reden verstandig om de 32-jarige middenvelder annex aanvaller thuis te laten. “Die jongen heeft helemaal niet gespeeld de laatste weken, waarom zou je hem dan morgen (woensdag, red.) meenemen?”, vraagt Krabbendam zich af. Genee weet het antwoord wel: omdat Farioli ‘niet te volgen’ is. “Dat is waar. Ik sluit ook niet uit dat hij gewoon speelt”, besluit Krabbendam.

Berghuis speelde sinds zijn veelbesproken overstap naar Ajax zes keer tegen Feyenoord. Drie keer won Ajax, tweemaal ging de winst naar Feyenoord en één ontmoeting eindigde onbeslist. Berghuis scoorde (nog) niet tegen zijn oude club.

Bekijk het fragment met Martijn Krabbendam hieronder.

