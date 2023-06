Voormalig PSV'er Hutchinson (40) kondigt gedroomd afscheid aan

Atiba Hutchison (40) speelt zondag met Canada de finale van de Noord-Amerikaanse Nations League tegen buurman de Verenigde Staten. Dat wordt direct ook zijn laatste duel als profvoetballer; de voormalig PSV'er heeft op social media aangekondigd dat hij zijn lange loopbaan beëindigt.

De Canadese middenvelder werd in de zomer van 2010 door PSV naar de Eredivisie gehaald. De Eindhovenaren namen Hutchinson destijds transfervrij over van het Deense FC Kopenhagen, de club waarmee hij vier keer kampioen van Denemarken was geworden. Hutchinson zou uiteindelijk 115 wedstrijden voor PSV spelen verdeeld over drie seizoenen. In 2012 won hij zijn enige hoofdprijs in Eindhovense dienst: de KNVB Beker.

In 2013 liep Hutchinson uit zijn contract in Eindhoven en stapte hij opnieuw transfervrij over, ditmaal naar het Turkse Besiktas. Het bleek het begin van een tienjarig dienstverband bij de topclub uit Istanbul. Met Besiktas legde Hutchinson drie keer beslag op de Turkse landstitel en won hij één keer de nationale beker. Uitendelijk zou hij maar liefst 334 keer uitkomen voor de club, maar na het afgelopen seizoen, waarin zijn speeltijd beperkt bleef, vertrekt de Canadees uit Turkije.

Met Canada was de 103-voudig international afgelopen winter nog actief op het WK in Qatar. In de verloren duels met België (1-0) en Kroatië (4-1) droeg hij zelfs de aanvoerdersband; in het laatste groepsduel met Marokko (1-2 verlies) kwam hij slechts als invaller binnen de lijnen. De finale van de Nations League wordt nu dus zijn laatste kunstje als international én als profvoetballer, zo maakt Hutchinson bekend op Twitter.